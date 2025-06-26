胡連股東會／董座：下半年是傳統旺季 力拚達成今年營運目標

胡連 （6279）26日舉行股東會，董事長張子雄表示，第2季是汽車產業傳統淡季，也是營運谷底，第3季開始進入旺季，加上新客戶與新產品開始生產出貨，下半年將優於上半年，上下半年營收分布約45%與55%，法人預估，今年全年營收仍挑戰百億元水準。

張子雄說，傳統旺季即將到來，第3季營運將逐步回升，第4季在車廠全力衝刺業績之下，將是全年出貨高峰。法人預估，胡連全年營收挑戰100億元？他說，面對匯率等變動因素，仍力拚達成今年營運目標。

張子雄表示，新產品與新客戶，將開始出貨，例如歐洲市場的區域控制器，將在下半年投產、試量產，開始交貨給 Stellantis；中國大陸方面，上汽、長安的PCB保險盒上半年試投產，下半年正式生產，南京廠8月開出第二條生產線，迎合客戶需求。

他說，整個汽車產業走向高度電氣化，並在汽車裡面出現許多區域控制器，這些區域控制器包括了連接器、主機板與連接線等，大幅提升產品出貨單價，可望明顯挹注營收，畢竟連接器單價較低，要帶動業績增長，提升毛利率，並須推出系統整合的產品，才能提升出貨單價。

至於出貨給法拉利的產品，他說，已正式出貨模組連接器至法拉利，年出貨量約1萬套，法拉利每年的產量本來就不大，因為法拉利是高端超跑品牌，是最具指標性品牌車廠，代表胡連的生產品質受到肯定，將有助提升該公司全球能見度與接單機會。

匯率方面，張子雄指出，新台幣升值對整體產業帶來衝擊，企業面臨匯損，第2季會受到影響，不過，胡連已採取相關貨幣避險措施降低影響，並持續關注匯市走勢及政策動向，根據情勢調整策略因應。

胡連七成營收來自中國大陸汽車品牌，客戶包括比亞迪、長安汽車、吉利汽車、奇瑞汽車等。他表示，汽車行業正處於前所未有的變革，包括新能源車、自動駕駛等，都需要用到更多連接器。胡連從大陸市場出發，站穩腳步後，要開始前進國際市場，尤其大陸汽車產業崛起，歐洲車廠面臨非常大的挑戰，為了成本與效率，歐洲車廠回頭找胡連供貨，這對胡連來說，將是非常好的機會。