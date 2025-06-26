尚凡股東會／子公司大研生醫明年日本市場收入貢獻營收

尚凡*（5278）26日召開股東會，通過2024年度第4季盈餘分配案，每股配發現金股利0.2036元，尚凡指出，因充實營運資金跟未來新業務如AI與美房相關業務投資，近期將以發放現金與股票股利並重。尚凡旗下重要子公司大研生醫（7780）在本月25日獲得臺灣證券交易所董事會正式通過上市案。

尚凡國際5月營收達2.2億元，月增16.3%，年增率33.5%，前五個月累計營收9.47億元，再創歷年同期新高。成長動能主要來自交友平台服務持續優化與市場深化，以及保健營養事業的穩健擴張。其中，iPair、SweetRing、weTouch 等直播交友應用精準聚焦不同用戶族群，提供差異化互動體驗，未來將進一步結合 AI 技術並拓展美房網等國際服務；子公司大研生醫則憑藉高品質、有感的產品力與國際化策略，持續擴大品牌滲透率與銷售規模，穩固其在集團營收中的關鍵地位。

董事長張家銘表示，大研生醫除了推動上市外，亦致力於國際市場如日本與澳洲業務的發展，進一步強化保健營養市場的市占率與國際競爭力。未來尚凡將持續強化 AI應用發展、美房相關業務的開發，深化綠色永續策略與拓展海外市場，落實創新驅動的長期價值。

大研生醫成長動能穩健，5月營收達1.56億元，月增27.8%，年增率達67.6%；2025年前五個月合併營收6.14億元，年增41.6%，創下同期歷史新高，預計配發第1季現金股利每股1.57 元，今年現金股利政策「配好配滿」；日本市場目前試營運進展順利，預計自明年上半年起將有日本市場收入貢獻營收成長。