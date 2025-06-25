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捷流股東會／通過配發5.3元股息 配發率已連續六年逾六成

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導

國內閥門龍頭大廠捷流閥業（4580）去年每股稅後純益8.86元，獲利創歷史新高，股東常會25日通過配發5.3元現金股利，配發率60%，配發率已連續六年超過六成，以今天收盤價80.3元計算，現金殖利率6.6%。

捷流去年合併營收24.03億元、年減7.9%，雖客戶拉貨進度受到整體景氣變動影響，但捷流仍積極優化兩岸生產基地出貨排程、完善垂直整合效益等策略，帶動去年整體毛利率、營業利益率攀升至34.86%、19.28%。

並進一步挹注整體稅後純益達3.83億元，年增15.8%，每股稅後純益達8.86元，雖受公司債到期後股本膨脹影響，但全年獲利仍刷新歷年新高。

捷流今年前五月合併營收累計9.1億元，較去年同期略減5.4%。捷流表示，集團擁有多元產業接單優勢，目前工業閥門產品持續保持穩定出貨動能。

捷流指出，集團仍持續透過技術升級與自動化設備導入，不僅有效提升生產效率與產品品質，更進一步優化供應鏈管理，助力擴大全球業務接單量能。

展望未來，捷流仍持續強化市場布局與產業滲透率，同時針對不同產業現場工況、流體控制頻率與速度、低洩漏等差異化應用需求，提供專業的流體控制解決方案，有望持續挹注未來營運穩健動能。

營收

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