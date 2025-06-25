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慧智法說會／癌症、失智、生殖三箭齊發 推進精準醫學布局

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

慧智（6615）25日舉辦法人說明會，董事長蘇怡寧親自說明公司未來三大策略重點：進入NGS健保給付體系、積極布局癌症與阿茲海默症基因篩檢市場、拓展PGT-A人工生殖應用。隨著產品與服務涵蓋範圍持續擴大，慧智基因將迎來新一波業績成長。

蘇怡寧指出，慧智基因已完成NGS健保給付實驗室認證及產品符合性申請，目前超過十項檢測已符合集團策略下的健保納入標準，涵蓋14類實體腫瘤與5類血液腫瘤。這代表慧智正式進入健保市場，將為營運帶來穩定正向貢獻。

同時，慧智積極切入癌症早期篩檢，與阿茲海默症風險評估兩大高潛力健檢應用領域。根據衛福部政策，2025年癌症早篩預算將從28億元擴增至68億元，強化國家癌症防治力道。慧智提出「傳統健檢+癌症基因篩檢」的雙重防線策略，藉此補足現行健檢無法辨識遺傳風險的盲點，進一步推動個人化預防醫學。

同時，看好高齡社會失智症人口比例攀升，針對阿茲海默症基因篩檢（APOE），慧智將結合風險預測與用藥安全評估，搶占高齡化社會下快速成長的失智症市場。2025年，兩款Aβ抗體新藥已獲台灣TFDA核准適應症，基因檢測將成為個別化用藥的重要依據，預期將成為未來高齡健康管理趨勢重點。

在長期深耕的人工生殖領域，慧智聚焦胚胎染色體篩檢（PGT-A）應用，因應高齡產婦比例上升，與對胚胎品質要求提高，市場需求顯著增加。公司技術與服務將持續優化，包括面對臨床熱議的「鑲嵌型胚胎」處理、以及與國際學會共識接軌，以成為亞洲區生殖醫學檢測領域的關鍵供應者。

慧智基因表示，未來將持續以「精準醫療落地化、預防醫學普及化、檢測服務個人化」為核心戰略，整合健保政策、臨床應用與健檢通路，穩健推動營收成長並創造股東長期價值。

癌症 健保給付

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