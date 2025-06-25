安盛生擬辦現增6000萬元 助攻轉型成長

安盛生（6734）25日公告，為充實營運資金及推動新商模加速轉型，董事會決議辦理現金增資發行新股1萬張，每股發行價格暫定新台幣6元，預計募集資金6,000萬元。實際發行價格授權董事長視公司實際需要及市場狀況於法令許可範圍內全權處理。

董事長陳彥宇表示，今年初推出結合檢測與營養補充的一站式個人化健康管理方案以來，營收逐月增長，3月導入新品「安必測多功能檢測系統（血脂）」獲得市場熱烈迴響，而搭配專屬營養補充的健康配套方案在5月上線銷售後，更激勵5月單月營收達312萬元，月增98.7%、年增180.6%，並創歷年同期次高，累計前5月營收962萬元，年增44.5%，亦創同期次高。

陳彥宇指出，安盛生已啟動全新的商業模式，從過去銷售一次性的檢測產品轉型為全方位健康科技公司，不僅提供檢測搭配營養品的整合性服務，挾核心的軟體開發及軟硬體整合優勢也跨足CDMO，為品牌客戶量身打造智慧檢測產品，有助創造可持續的收入與高毛利成長曲線。

本次現金增資募集資金將用於充實營運資金，以聚焦三大領域的發展：一、結合個人化檢測與專屬營養品方案，藉由數據主導擴大營收規模；二、擴大AI推薦引擎與App功能，透過精準行銷，優化客戶體驗，提升忠誠度與客戶終身價值（LTV）；三、拓展海外市場，複製成功商業模式。

在營養品領域，繼先前結盟國際保健養生領導品牌「余仁生」後，安盛生近期再與國內保健食品品牌「達摩本草」共同推出安必測多功能檢測系統與營養品的套裝組合，並成為帶動公司5月營收創高的主要引擎。

此外，公司已接獲合作夥伴德美生越南智慧科技公司（TMSC）通知取得「安必測」在越南的上市許可證，未來雙方將把在伊必測婦女健康管理產品的成功模式，延伸至慢性病領域，有機會於下半年開始貢獻營收。

CDMO方面，安盛生提供印度醫材合作夥伴的數位檢測系統及套件在順利取得當地上市許可後，受惠市場需求增長，接單量大幅成長，並於6月開始出貨，目前在手訂單能見度至少3個月。

看好居家檢測將促進民眾對個人健康管理形成剛性需求，安盛生仍持續擴大相關產品的開發與通路布建，隨著新商業模式效益的顯現，下半年營收可望再戰新高。