昕力股東會／通過申請上市櫃 董座姚勝富：虧損皆在預期中

軟體商昕力資*（7781）25日召開114年股東大會，由董事長姚勝富親自主持。面對股東對於去年虧損的疑問，姚勝富坦言，發生虧損的主要原因可分為兩部分，各占50%，首先是市場擴張造成的成本增加，尤其在海外市場及台灣本地接觸大型客戶的過程，初期專案磨合與溝通成本導致毛利降低。其次則是一次性支出的影響，包括庫藏股、研發費用增加及併購越南軟體公司的相關成本，不過這些都算是投資的一部分，對公司長遠來說都在預期中，且都是正向的發展。

據悉，昕力資訊為台灣知名的數位轉型軟體供應商，憑藉軟體研發實力、模組化設計與AI核心科技，不斷推出高安全性、高執行性及高可靠性的企業軟體產品及解決方案。並且團隊自2005年創立以來，已打造出多款專業自研創新軟體產品，也握有多項發明專利及通過國際認證，以「軟體研發工廠」的獨特優勢，致力研發企業客戶強需求的商用軟體平臺，靈活因應各產業、市場的快速變化，以實現數位轉型提升企業競爭力，因應瞬息萬變的商業環境。

根據昕力資訊公布的財務報告顯示，去年全年度合併營收達新台幣8.4億元，針對去年營運狀況，姚勝富指出，儘管面對市場挑戰，團隊仍在多個核心領域保持穩定的業務表現。特別是在數位轉型與雲端服務的需求上升背景下，公司成功拓展全新的客戶群，並增強了與現有客戶的合作關係。此外，姚勝富也提到，團隊為了應對市場變化，已對產品創新及服務優化方面投入了更多資源，這不僅提升了客戶滿意度，也為未來的成長奠定堅實的基礎。

事實上，昕力資訊深耕業界多年，不僅是數位金融科技實踐家，更以客戶利益為導向，並致力提供創新技術及軟體解決方案，在安全面、執行面和可靠性皆贏得客戶信賴及各界肯定。隨著AI浪潮的爆發，團隊也積極投入研發，並專注於AI 技術的升級和應用，也依靠強大的技術實力，成功自主研發出包括DigiLism數位服務中台、SysTalk.ai交談AI產品、ESGswift永續及GadoSecurity企業安全防護等，多項創新、實用的軟體產品，銷售通路遍及海內外。