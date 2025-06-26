英特磊看旺2025年營運

三五族半導體廠英特磊IET-KY（4971）昨（25）日召開股東會，董事長高永中指出，今年訂單明顯比去年好，且能見度也高，預期下半年將優於上半年，力拚明年能發股利給股東。

高永中指出，看好磷化銦（InP）在AI市場商機的需求，將積極調整產能比重，衝刺磷化銦磊晶相關產品，搶攻高速傳輸市場，迎接AI時代所帶來的商機。

英特磊去年營收成長主要來自磷化銦磊晶產品於年底需求放量，帶動整體業績上揚；今年首季營收磷化銦磊晶產品占比超過五成；其中的PIN（即PD）應用於資料中心的100G光模組接收端，受惠於AI運算需求成長，磷化銦磊晶產品預期會是公司未來數年的主力項目。

針對美國新廠二期擴建部分，英特磊正在進行細項藍圖設計和相關營造許可的審核，預計7月動工，估明年度完工，而機台產能於未來數年陸續啟動。