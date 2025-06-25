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三圓股東會／「Diamond Towers台北之星」力拚持續銷售、交屋認列

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

三圓（4416）25日召開股東會，由董事長王雅麟主持，會中承認2024年財報，並通過配發每股現金股利1元。王雅麟表示，今年業績來源為「Diamond Towers台北之星」，力拚持續銷售、交屋認列。

三圓2024年營收4.04億元，稅後純益585萬元，每股稅後純益0.1元。

「Diamond Towers台北之星」可售戶34戶，總銷約126億元，去年底認列1戶，王雅麟表示，今年將持續認列「Diamond Towers台北之星」，後續實價登錄都可看到。

在手案量方面，王雅麟表示，目前手上有三大都更案，進度最快的是北市「太原路案」都更案，基地面達800坪，預計最快2026年第1季推出；新店「文山段案」已經100%同意，7月中旬會開始審查。至於量體最大的中正「新隆國宅海砂屋都更案」，基地面積達4,000多坪，目前已經通過都審，進入都更程序，預期最快2026年中可推出。

針對今年房市概況，王雅麟認為，去年9月19日央行實施選擇性信用管制後，市場買氣直墜，觀察全台案場，來客量掉到兩、三成，成交量僅剩一、兩成，加上今年還有川普關稅戰、新台幣升值等干擾，都對房市帶來諸多挑戰，因此希望政府能適時鬆綁信用管制，不要再打房。

王雅麟進一步表示，打房對豪宅尤其不公平，主要是量體有限，且總價高，都不是投資客的炒作標的，與所謂的居住正義無關，且層峰客買豪宅等於是錢留台灣，不應該把這些資金外流到其他國家。

都更 豪宅

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