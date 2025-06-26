達明三大應用 歐洲拓市

廣達集團旗下達明機器人 （4585）搶攻歐洲商機，昨（25）日宣布將於德國慕尼黑盛大登場的Automatica 2025展出三大AI核心應用，從檢測、解棧到焊接，展示智慧視覺與AI深度整合，如何重塑產線效率。展望後市，達明看好今年整體營運將優於去年，成長幅度優於產業平均值。

達明表示，此次展出亮點之一為AI飛拍檢測系統，能於汽車座椅等工件高速運動過程中即時辨識瑕疵。系統透過AI演算法與視覺定位技術，檢測時間縮短40%至50%，大幅提升生產節拍與良率。

達明指出，該方案已於汽車與電子產業落地應用，有效降低人為錯誤與人力成本，實現高速、高精度的無停機檢測流程。達明機器人同步運用輝達（NVIDIA） Omniverse建立數位雙生，於實際部署前模擬視野範圍、機器人動作與Cycle time，協助客戶減少試誤時間、降低停機風險。

受惠美國製造風潮，將帶動達明機器人不少長線需求。