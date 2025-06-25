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聯友金屬通過股票創新板上市案 預計最快第3季末掛牌上市

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導
聯友金屬獲臺灣證交所董事會通過股票創新板上市案。左起董事長顏文良、總經理吳永中。照片／業者提供
聯友金屬獲臺灣證交所董事會通過股票創新板上市案。左起董事長顏文良、總經理吳永中。照片／業者提供

稀有金屬鎢、鈷回收冶煉大廠聯友金屬（7610）25日獲臺灣證券交易所董事會通過創新板上市案，主辦承銷商為福邦證（6026），預計最快將於第3季末掛牌上市。

聯友金屬成立於2018年，為台灣首家以「循環經濟」概念生產鎢、鈷金屬原料之金屬冶煉公司，以自有鎢、鈷金屬循環專利技術，將二次鎢資源及二次合金物料回收再製成鎢酸鈉(Na2WO4)及硫酸鈷(CoSO4)。公司目前為全球第一大的再製鎢酸鈉製造商，每年出口量約2,500噸，終端應用客戶包括台積電（2330）、蘋果、特斯拉等世界級電子及汽車龍頭廠商。

聯友金屬表示，公司目前兩大生產基地包括屏東廠以回收再製方式生產鎢酸鈉，以及100%持有子公司的聯友能源宜蘭廠生產製造鈷金屬相關製品。今年1-5月合併營收較去年同期略減，主要是鎢酸鈉代工出貨佔比較去年同期大幅增加所致，整體出貨量仍與去年同期相當。

此外，100%持股的子公司-聯友能源高值化電池級硫酸鈷正式於4月份開始出貨，由於鈷金屬是由鎢酸鈉製程之副產品所製造，對整體成本影響不大，預估隨電池級硫酸鈷出貨比重增加，將可望同步挹注公司整體營收及獲利水準。

環境部於4月24日「國家氣候變遷對策委員會」中所提出「推動循環經濟轉型與產業國際化」的淨零因應對策，籌組「台灣關鍵及戰略資源國家隊」，將鎢、鋰、鈷、鎳等稀貴金屬資源，透過回收再製造等方式，留存在國內循環利用。為推動循環經濟及關鍵物料在地化，聯友身為國內首創以自有專利進行鎢及鈷金屬回收再製的廠商，將可望持續受惠此一商機。

聯友金屬對今年下半年展望持樂觀審慎態度，主要受惠全球ESG趨勢普及化，下游國際大客戶逐步提升回收再製金屬原料比重，以目前訂單出貨狀況來看，下半年鎢酸鈉與電池級硫酸鈷出貨規模均可望逐步成長，加上新產品開發及量產時程推進，公司今年營運成長動能可期。

聯友金屬進一步表示，為建立永續經營基礎，並呼應國家籌組「台灣關鍵及戰略資源國家隊」，公司預估今年底前完成子公司鈷金屬高值化的發展後，下一步將規劃朝向鎢金屬下游高值化發展，逐步建置APT、氧化鎢、鎢粉及碳化鎢產線，進一步提高公司產品在台灣關鍵性產業，如：半導體、國防航太、精密電子、機械加工、充電儲能等的滲透率，並建立國內鎢合金與鈷合金產品的閉鎖式循環經濟體系，降低對進口原物料的依賴，為台灣建立鎢、鈷金屬關鍵物料的自主供應鏈貢獻心力。

營收 氣候變遷 半導體 創新板 ESG

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