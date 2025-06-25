快訊

5好友相約台南山區瀑布戲水 20歲成大生溺水不治

跟進張博洋！台南市議員李宗霖宣布退黨：從台灣基進「畢業」

誤認路人是通緝犯...三重警辣椒水噴眼、辱罵 遭判降2級改敘

神盾股東會／董座羅森洲：今年虧損收斂 明年一定賺錢

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
神盾董事長羅森洲。記者鐘惠玲/攝影
神盾董事長羅森洲。記者鐘惠玲/攝影

IC設計神盾（6462）於25日召開股東會，該公司陸續進行多項轉投資布局，董事長羅森洲預期今年業績應能保持成長，而明年營收增幅有望比今年更多。同時，今年虧損情況將可望收斂，「明年一定賺錢」。

神盾今年累計前五月合併營收為17.93億元，年增8％，首季每股淨損2.57元。

雖然神盾已連續16季虧損，不過該公司近年布局轉型從原本的IC設計領域，延伸到矽智財（IP）與特殊應用IC（ASIC）設計服務，業績已連兩年都有雙位數百分比增長。針對神盾營運展望，羅森洲表示，今年業績預期也可繼續成長，旗下安國下半年的表現應當會有滿大成長。

神盾在這次股東會補選1名董事與2名獨董，其中一般董事由撼訊總經理陳劍威當選。

股東會 神盾 IC設計

延伸閱讀

南市東區林森圖書館「轉型」 公托、親子館及活動中心

影／KKday轉型AI裁員15% 觀光署：樂見企業更優化

國銀辦理中小企放款／彰銀助企業永續轉型

國泰金拚永續 找轉型契機

相關新聞

聯友金屬通過股票創新板上市案 預計最快第3季末掛牌上市

稀有金屬鎢、鈷回收冶煉大廠聯友金屬（7610）25日獲臺灣證券交易所董事會通過創新板上市案，主辦承銷商為福邦證（6026...

神盾股東會／董座羅森洲：今年虧損收斂 明年一定賺錢

IC設計廠神盾（6462）於25日召開股東會，該公司陸續進行多項轉投資布局，董事長羅森洲預期今年業績應能保持成長，而明年...

新漢股東會／董座林茂昌：新漢要當機器人產業的聯發科

工業電腦大廠新漢（8234）25日舉行股東會，董事長林茂昌指出，新漢子公司創博全力搶攻機器人商機，與輝達（NVIDIA）...

擺渡公司 6月26日登錄創櫃板

櫃買中心（Taipei Exchange）創櫃板再添生力軍，擺渡人生設計股份有限公司（7679）產業類別為其他，將於6月...

紅包又一檔！昕奇雲端轉上櫃26日起競拍、底價82.76元

上奇（6123）轉投資的雲端服務運營大廠昕奇雲端（7747）配合上櫃前公開承銷，對外競價拍賣2,584張，競拍底價82....

英特磊 訂單看到2025年下半年

三五族半導體廠英特磊IET-KY（4971）受惠AI伺服器對PD晶片需求大增，帶動相關磊晶產品訂單倍增，目前訂單能見度直...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。