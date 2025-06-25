神盾股東會／董座羅森洲：今年虧損收斂 明年一定賺錢

IC設計廠神盾（6462）於25日召開股東會，該公司陸續進行多項轉投資布局，董事長羅森洲預期今年業績應能保持成長，而明年營收增幅有望比今年更多。同時，今年虧損情況將可望收斂，「明年一定賺錢」。

神盾今年累計前五月合併營收為17.93億元，年增8％，首季每股淨損2.57元。

雖然神盾已連續16季虧損，不過該公司近年布局轉型從原本的IC設計領域，延伸到矽智財（IP）與特殊應用IC（ASIC）設計服務，業績已連兩年都有雙位數百分比增長。針對神盾營運展望，羅森洲表示，今年業績預期也可繼續成長，旗下安國下半年的表現應當會有滿大成長。

神盾在這次股東會補選1名董事與2名獨董，其中一般董事由撼訊總經理陳劍威當選。