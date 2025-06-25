新漢股東會／董座林茂昌：新漢要當機器人產業的聯發科
工業電腦大廠新漢（8234）25日舉行股東會，董事長林茂昌指出，新漢子公司創博全力搶攻機器人商機，與輝達（NVIDIA）緊密合作，創博今年在全力開發業務階段，預估該公司2026年營收將有顯著成長，且看好未來人形機器人產業巨大成長性，林茂昌豪氣喊出，要當「機器人產業的聯發科」。
新漢旗下創博專攻機器人商機。林茂昌表示，新漢與輝達合作，在今年法國巴黎GTC上展示專門給機器人的AI套件，具有AI、安全性、運動控制三位一體的特點，今年創博還在全力開發業務階段，但業績預期仍有雙位數成長，預估2026年營收將有顯著成長。
林茂昌強調，人形機器人有望是未來最大市場，而機器人其實就是邊緣AI的應用之一，而新漢要當「機器人產業的聯發科」。
新漢提供客戶AI機器人完整套件，比如運動控制、功能安全控制，以及整合輝達的AI套件等，面向客戶為全球市場，包含台灣、中國大陸、美國、歐洲及韓國等。
展望後市，林茂昌坦言，第2季受到新台幣急升影響，將衝擊本季獲利，但預期第2季營收仍將優於去年同期，預計將有雙位數年增長；累計新漢今年前五個月營收達26.43億元、年增37.3%。
林茂昌指出，因7月美國關稅不確定性，因此下半年營運很難預測，但2025全年營收仍維持優於去年的目標，主要是因在人工智慧需求下，將會帶動整體產業需求向上，尤其對新漢邊緣AI業務將有很大幫助。
此外，由於近期以色列與伊朗爆發戰爭衝突，林茂昌透露，現階段無法出貨到以色列，因此造成部分訂單遞延，不過，中東變數瞬息萬變，一旦以色列機場開放，新漢可以馬上出貨。
2024年工業電腦產業一片不景氣下，導致新漢營收降至54.21億元，稅後純益8,489萬元，營收、獲利皆較前一年度衰退，每股純益（EPS）達0.6元。股東會通過配發現金股利0.6元。
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