網家股東會／董座詹宏志：推薦型 AI 改變遊戲規則 SEO 將改為 AIO
面對來自中國大陸拚多多、淘寶天貓的跨境壓力，以及Coupang酷澎在台灣積極投資競爭，網家（8044）董事長詹宏志今天在股東會指出，AI對電商的影響已進入關鍵轉折點，「推薦型AI」將顛覆傳統以搜尋導購為主的消費行為，讓目的性的電商平台可能消失在用戶眼前。他表示，當前的AI推薦讓消費者不再透過搜尋進站，而是直接接受系統建議，這使得目的性網站的自主性逐漸消失，預言SEO（搜尋優化）時代將轉為AIO（AI優化）時代。
為因應這波典範轉移，他表示，網家近兩年進行系統底層強化與會員制度建構，積極引導用戶轉向App使用，強化數據管理與AI應用基礎。同時網路家庭也正與統一集團展開深度合作，藉由OMO（虛實整合）模式探索新服務。
面對價格競爭與資本戰爭，網家強調將以更緊密的用戶關係、優質服務與彈性商品策略迎戰，期盼在AI浪潮中找到新的獲利平衡點。
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