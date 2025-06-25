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擺渡公司 6月26日登錄創櫃板
櫃買中心（Taipei Exchange）創櫃板再添生力軍，擺渡人生設計股份有限公司（7679）產業類別為其他，將於6月26日登錄創櫃板。
擺渡公司為職涯諮詢業者及相關諮詢人才培育業者，提供大眾職涯發展與就業諮詢服務，亦開設國際生涯發展諮詢師相關培訓課程。該公司近年結合AI與真人顧問，打造全齡職涯服務系統，兼具興趣性向測驗、人格測評及職涯輔導等功能，並因應高齡化與工時延長趨勢，提出「百歲人生」的全生涯服務模式，協助不同年齡層皆能尋覓切合自身能力與興趣之工作。
擺渡公司未來將持續優化其服務系統，且積極開發結合心理健康與數據分析的企業人才解決方案，透過AI智慧輔助諮詢與數位平台應用，可協助企業優化員工培訓並能適才任用，確保員工發揮所長，進而提升企業整體績效。
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