紅包又一檔！昕奇雲端轉上櫃26日起競拍、底價82.76元

上奇（6123）轉投資的雲端服務運營大廠昕奇雲端（7747）配合上櫃前公開承銷，對外競價拍賣2,584張，競拍底價82.76元，最高投標張數333張，暫定承銷價96元。競拍時間為6月26日至30日，7月2日開標；7月1日至3日辦理公開申購，7月7日抽籤，暫定7月11日掛牌。此外，該公司預計8月22日發放現金股利4元，8月1日為除息基準日，7月27日為最後過戶日。

昕奇雲端第1季營收達新台幣4.33億元，較去年同期大幅增長42.12%，稅後淨利則為2,946萬元，年增34.33%，雙雙創下新高，基本每股盈餘（EPS）達1.25元，年增31.64%。受惠AI及雲端需求持續上升，透過自主研發的FinOps平台ARMIN與F2SU（a friend to startups）新創賦能價值體系推動，截至今年第1季該公司已連續21季實現季對季營收成長。

回顧過去五年，昕奇雲端季營收由20第1季的7,716萬元成長5.6倍至25第1季的4.32億元，稅前淨利更是由20第1季的393萬元成長高達9.6倍至25第1季的3,789萬元，獲利的成長更高於營收的成長。同時，公司營業費用率已從20第1季的17%降至25第1季的6.6%，創歷史新低，顯示其「非線性獲利成長」趨勢成形。

此外，透過F2SU的絕對優勢與經濟規模效應，昕奇雲端得以維持極高的客戶黏著度。2025年第1季，公司客戶淨留存率（Net Dollar Retention Rate）高達104%，而流失率僅有0.93%，充分展現其高成長、高獲利與高黏著度的獨特優勢。

受惠於全球雲端與人工智慧（AI）需求爆發，昕奇雲端近期營運表現穩健成長。據調研機構Gartner預測，至2027年全球IT支出將達6.47兆美元，雲端支出占比持續提升。其中與公有雲密切相關的IaaS（基礎設施即服務）與PaaS（平台即服務）市場滲透率將自2023年之6.1%成長至10.3%，市場規模將從2,870億美元翻倍至6,660億美元，年複合成長率（CAGR）達22%；AI市場更將出現指數型成長，營收預估從2022年的280億美元躍升至2027年的4,800億美元，成長幅度高達15倍，CAGR達72%。

法人表示，公司23日業績發表後獲得極佳迴響，紛紛樂見昕奇雲端茁壯並往國際布局，扮演全球AI雲端兵工廠的角色，助力新創企業的成長。目前昕奇海外營收占比達58%，橫跨香港、日本、馬來西亞、新加坡與印尼。其中，日本市場的「零到一」突破尤具代表性，進入僅一年，營收即占總體13%。