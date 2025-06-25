快訊

立委陳瑩罷免案遭告發偽造連署 北檢約談國民黨中央黨部組發會黨工

美元走弱 台幣升破29.5關卡 最高29.38升幅冠亞幣

平價親民摺疊手機來了！三星被爆Galaxy Z Flip FE亮相7月發表會

擺渡公司 6月26日登錄創櫃板

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
擺渡公司執行長呂亮震授課。(擺渡人生設計／提供)
擺渡公司執行長呂亮震授課。(擺渡人生設計／提供)

櫃買中心(Taipei Exchange)創櫃板再添生力軍，擺渡人生設計（7679）將於6月26日登錄創櫃板。

擺渡公司為職涯諮詢業者及相關諮詢人才培育業者，提供大眾職涯發展與就業諮詢服務，亦開設國際生涯發展諮詢師相關培訓課程。該公司近年結合 AI 與真人顧問，打造全齡職涯服務系統，兼具興趣性向測驗、人格測評及職涯輔導等功能，並因應高齡化與工時延長趨勢，提出「百歲人生」的全生涯服務模式，協助不同年齡層皆能尋覓切合自身能力與興趣的工作。

擺渡公司未來將持續優化其服務系統，且積極開發結合心理健康與數據分析的企業人才解決方案，透過AI智慧輔助諮詢與數位平台應用，可協助企業優化員工培訓並能適才任用，確保員工發揮所長，進而提升企業整體績效。

職涯 櫃買中心 創櫃板

延伸閱讀

櫃買搭橋 引資中小微企

創櫃板生力軍 淞康掛牌

櫃買中心聯手安侯建業 中小微創新企業媒合會高雄登場

新竹新創小聚 氣氛熱烈

相關新聞

英特磊 訂單看到2025年下半年

三五族半導體廠英特磊IET-KY（4971）受惠AI伺服器對PD晶片需求大增，帶動相關磊晶產品訂單倍增，目前訂單能見度直...

金益鼎新竹二廠 第3季商轉

金益鼎（8390）表示，新竹二廠預計第3季商轉，將為公司注入強勁的營運動能。新廠將全面處理廢棄太陽能板，預期顯著提升甲級...

上洋拓展商用洗衣版圖

上洋產業（6728）昨（24）日公告，已通過取得位於新北市鶯歌區八德路的全廠區使用權資產，總金額達1.8億元，此舉主要為...

元太子公司美國買廠房

元太（8069）代子公司EIC Corporation （EIC）公告，EIC競標取得位於美國加州的聖荷西廠房，交易金額...

櫃買搭橋 引資中小微企

櫃買中心（Taipei Exchange）為助攻新創企業發展，強化新創團隊與投資機構的雙向交流，昨（24）日與勤業眾信聯...

Q Burger搶才 祭雙周發薪

Q Burger （7797）昨（24）日召開股東會，董事長鄭瑞賓宣布二大新戰略，包括啟動Q Burger APP 2....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。