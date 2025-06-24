科際精密股東會／通過配發2元股息及發行限制員工權利新股案

科際精密（4568）去年每股稅後純益2.81元，股東常會24日通過配發2元現金股利，會中並通過發行114年限制員工權利新股案，為吸引及留任公司所需專業人才，激勵員工及提升向心力，預計發行總額為35萬股。

受惠咖啡機等家電類客戶訂單增長，汽車座椅舒適系統打入大陸品牌汽車廠生產供應鏈，以及汽車腰托部分零件出貨給歐洲車廠，科際精密前五月合併營收4.97億元、年增10.5%，為歷年同期第三高。

科際精密今年第1季合併營收3.04億元，季增18.7%、年增26.1%，稅後純益達0.33億元，季增120%、年增106.2%，每股稅後純益1.03元。法人估，今年營收看增二位數，有機會改寫歷史新高。

科際精密主要生產微型泵閥，公司改變以往等客戶訂出規格，再研發及提供微型水泵、氣泵及離心泵等產品給客戶的做法，從客戶開發產品階段，就派人了解客戶產品規格且參與，有助客戶節省開發時間，並比同業多增加至少半年供貨期。

科際精密去年開始供應歐洲吸塵器大廠，開發一般及手持吸塵器所需的水泵及氣泵，預估今年營業額有機會倍增。另外，除供應衛浴客戶氣泵外，去年也新增離心泵，今年氣泵及離心泵訂單都呈現成長。

科際精密同時開發具按摩功能的汽車氣動腰托，去年主要供貨給售後服務市場及歐洲品牌商用車廠，今年擴大為汽車座椅舒適系統，打入大陸汽車品牌廠生產供應鏈體系，腰托部分零件出貨給歐洲車廠，未來搶攻歐洲汽車市場。

科際精密表示，去年合併營收較2023年有明顯增長，主要動能來自家電客戶的市場銷售大幅回升，另外醫療產品及車用市場需求則維持穩定。

預期公司今年家電及車用市場產品出貨，在新客戶及新項目挹注下，也將有明顯的增長，全年整體營收預估可維持成長的趨勢。

科際精密去年合併營收達11.70億元、年增12.1%，合併營業毛利率32.18%，較2023年29.94%增加2.24個百分點，稅後純益8,867萬元、年增167%，每股稅後純益2.81元。