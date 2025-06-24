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金益鼎新竹二廠 第3季商轉

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北報導

金益鼎（8390）表示，新竹二廠預計第3季商轉，將為公司注入強勁的營運動能。新廠將全面處理廢棄太陽能板，預期顯著提升甲級廢棄物混合物（含廢棄小家電及廢棄太陽能板）的業務，成為公司獲利成長引擎。

金益鼎表示，已取得台灣與日本的廢棄太陽能板處理專利。憑藉此技術優勢，公司正積極將觸角延伸至美國市場，同時尋求策略夥伴以擴展電動車電池回收業務。

金益鼎指出，今年營運計畫主要聚焦五大發展主軸。除新竹二廠今年第3季商轉，公司將積極布局美國市場。同時深耕東南亞電子廢棄物及廢五金市場，並透過策略聯盟電池處理廠，擴大電子廢棄物處理範疇。

金益鼎強調，公司嚴密監控金屬價格與匯兌風險；也積極開創多元產品線，透過多角化經營來降低景氣循環對營運的影響。

美國 廢棄物 太陽能

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