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上洋拓展商用洗衣版圖

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北報導

上洋產業（6728）昨（24）日公告，已通過取得位於新北市鶯歌區八德路的全廠區使用權資產，總金額達1.8億元，此舉主要為擴充粗洗廠產能，以積極拓展商用洗衣B2B市場，強化服務能量。

上洋表示，此次取得的鶯歌廠區面積約4,559坪，租期八年，將作為先前併入上洋體系的粗洗廠之用。上洋指出，今年將積極推動商業洗衣B2B市場開拓計畫，結合旗下《AQUA》與美國《優必洗》商用設備優勢，並透過粗洗廠營運，發展新型態商業模式。上洋指出，公司憑藉完善服務架構與專案整合能力，承攬多項知名企業空調專案，推升三菱重工空調市占率，預期空調業務將持續驅動營運成長。

為創新商業模式，上洋近期推出全新品牌「空氣美學事務所」，提供一站式空調顧問服務，首店在台北大直開幕，第二間門市預計7月進駐信義微風

微風

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