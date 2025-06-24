元太子公司美國買廠房

元太（8069）代子公司EIC Corporation （EIC）公告，EIC競標取得位於美國加州的聖荷西廠房，交易金額約2,270萬美元（約新台幣6.76億元）。元太表示，主要是為未來營運成長與技術開發所需的空間做準備。

元太昨（24）日並宣布，與日本Oricom公司共同研發出搭載元太最新彩色電子紙技術E Ink Spectra™ 6的新世代廣告顯示看板「Sustainable Board（永續看板）」，為進軍大尺寸彩色電子紙廣告看板市場再下一城。

元太表示，EIC是元太在聖荷西的據點，原為承租使用，設有研發中心及業務單位。這次透過競標取得2,390坪廠房，將於整修後將原美西的研發中心和業務人員遷入。

元太指出，元太美東據點位在波士頓，相關電子紙墨水的生產線均座落於此，未來因應關稅問題，考量生產地點也會在美東。

元太與日本Oricom合作推出永續看板，將由Oricom透過自有銷售通路，向客戶提供嶄新的媒介科技，幫助廣告主以更永續的方式傳遞資訊，推展一種前所未有、環保且創新的廣告方式。永續看板是由Oricom的自有品牌「Mirapale」所推出，是專門為企業廣告用戶打造的創新「永續媒體播放系統」。

元太業務中心副總經理洪集茂表示，全球正在邁向重視環境保護與永續發展的新時代，電子紙是迎向新時代最佳永續顯示介面。希望有更多廣告主能受惠於媒介的革新，透過與Oricom的合作，能共同推動社會實踐永續發展。

Oricom總經理中島明美指出，未來將與元太深化合作，共同為企業與社會創造永續發展。目前永續看板已展開日本國內主要車站的安裝試驗，未來期望依不同空間與場合，廣泛應用到有高度廣告需求的商場與地點。

永續看板適合安裝在公司接待室、大廳、展示間以及商場和觀光景點，是一種凸顯企業品牌，又響應環保訴求的新式傳播方式，為廣告產業開拓全新市場典範。