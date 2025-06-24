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科際今年業績將上攻

經濟日報／ 記者宋健生/台中報導

科際精密（4568）昨（24）日表示，去年開始供應歐洲吸塵器大廠，開發一般及手持吸塵器所需的水泵及氣泵，預估今年營業額有機會倍增。另外，除供應衛浴客戶氣泵外，去年也新增離心泵，今年氣泵及離心泵訂單都呈現成長。

科際精密去年每股稅後純益2.81元，股東常會昨日通過配發2元現金股利，會中並通過發行114年限制員工權利新股案，為吸引及留任公司所需專業人才，激勵員工及提升向心力，預計發行總額為35萬股。

受惠咖啡機等家電類客戶訂單增長，汽車座椅舒適系統打入大陸品牌汽車廠生產供應鏈，以及汽車腰托部分零件出貨給歐洲車廠，科際精密前五月合併營收4.97億元、年增10.5%，為歷年同期第三高。

科際精密主要生產微型泵閥，公司改變以往等客戶訂出規格，再研發及提供微型水泵、氣泵及離心泵等產品給客戶的做法，從客戶開發產品階段，就派人了解客戶產品規格且參與，有助客戶節省開發時間，並比同業多增加至少半年供貨期。科際精密今年擴大為汽車座椅舒適系統，打入大陸汽車品牌廠生產供應鏈體系。

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