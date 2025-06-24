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Q Burger搶才 祭雙周發薪
Q Burger （7797）昨（24）日召開股東會，董事長鄭瑞賓宣布二大新戰略，包括啟動Q Burger APP 2.0，全面升級會員經營與數位體驗，預計帶動年度會員人數突破200萬人，為品牌營運注入雙位數成長的新動能。
此外，將領先業界雙周發薪，並結合智能人才管理與發展系統導入，目標員工總數增長五成。
Q Burger股東會通過去年財報與股利，全年合併營收達22.2億元、年增16.6%，稅後淨利1.25億元、年增8.9%，營收與獲利雙雙創下歷史新高。並通過每股配息12.85元，其中盈餘配發5.082元、資本公積配發7.768元。
鄭瑞賓並在股東會上表示，Q Burger將於7月起實施全直營門市同仁雙周發薪的新措施，此舉將讓同仁，特別是計時同仁更好的支應各項生活需求。
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