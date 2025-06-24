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櫃買搭橋 引資中小微企

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
櫃買中心董事長簡立忠（左七）、總經理陳麗卿（左五）、勤業眾信總裁柯志賢（右七）及九家與會新創團隊代表於「創業×成長Plus企業媒合會」合影。櫃買中心／提供
櫃買中心董事長簡立忠（左七）、總經理陳麗卿（左五）、勤業眾信總裁柯志賢（右七）及九家與會新創團隊代表於「創業×成長Plus企業媒合會」合影。櫃買中心／提供

櫃買中心（Taipei Exchange）為助攻新創企業發展，強化新創團隊與投資機構的雙向交流，昨（24）日與勤業眾信聯合會計師事務所攜手舉辦「創業×成長Plus企業媒合會」，並邀請邑錡（7402）董事長陳世哲分享由創櫃板成功進入資本市場經驗，全力扶植中小微型及新創企業進入資本市場掛牌。

櫃買中心董事長簡立忠表示，會計師事務所為創櫃板Plus平台大聯盟重要合作夥伴之一，勤業眾信聯合會計師事務所長久以來於協助企業進入資本市場，提供IPO各階段輔導服務等不遺餘力，並且加入創櫃板聯合輔導機制，以會計師專業角色協助企業建立內部控制與會計制度、強化公司治理觀念，未來櫃買中心也會持續串聯會計師事務所的多元服務資源，協助各成長階段的中小微企業循序進入資本市場，致力扮演中小微及新創企業的靠山。

勤業眾信總裁柯志賢表示，這次活動展現勤業眾信長期推動的Morning Pitch Taiwan交流平台理念，協助團隊與潛在投資人、產業策略夥伴建立實質對話與合作機會，打造具備國際視野的創新展示舞台，同時勤業眾信也將持續提供企業法遵、財稅、治理與市場定位等多方位支持，與櫃買中心共同陪伴企業逐步成長，厚植國際競爭力。

「創業×成長Plus企業媒合會」邀請九家新創企業，產品與服務範圍涵蓋晶片資訊安全解決方案、養殖科技創新應用、無線儀電傳輸系統與智慧能源管理系統解決方案、即時都市生活玩樂預訂平台、居家收納整聊服務、物聯網監控設備全域連動管理平台、居服管理暨照護資訊平台、AI藥物研發平台服務及提供網路安全與效能解決方案等多元領域。

會中並安排新創企業發表業務簡報及與櫃買家族、上市櫃公司企業創投或創投法人進行業務或投資洽談交流，期能透過此次媒合會凝聚資本市場各方力量來扶植創新、新創、中小微產業轉型，以蓄積台灣競爭能量。

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