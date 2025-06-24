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英特磊 訂單看到2025年下半年
三五族半導體廠英特磊IET-KY（4971）受惠AI伺服器對PD晶片需求大增，帶動相關磊晶產品訂單倍增，目前訂單能見度直達下半年，預估2025年營運有望突破2022年歷史高點，改寫新猷。
英特磊指出，由於市場對PD晶片需求突然高漲，加上稀土出口限制等因素，加上磊晶生長需要時間，致使當前磷化銦（InP）基板供應處於吃緊狀態，客戶只求有貨，價格不是重點。
英特磊表示，隨著AI整體市場需求強勁，該公司主要客戶出貨目標也都倍數成長，今年即使受限磷化銦基板供應瓶頸，該公司正積極多方協調磷化銦基板供應鏈，預估全年業績表現仍有望繳出亮眼成績單。
輝達下半年推出的GB300採用光學交換技術，業界推估PD需求量是GB200的兩倍，而GB300將在今年底開始量產出貨，屆時下游客戶勢必增強對英特磊的拉貨力道，進而挹注英特磊業績增長。
據悉，英特磊的二家美系客戶分別是Lumentum與Coherent，美系客戶拿到英特磊的磊晶後，再製成PD晶片，整合到光收發模組，並進一步應用在AI伺服器中，利用光通訊進行資料傳輸，而磊晶品質好壞則攸關PD良率與效能，因此英特磊扮演吃重角色。
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