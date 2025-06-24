準備好抽紅包了嗎？抽中這檔有機會賺5萬、報酬率53%

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經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
上奇（6123）轉投資雲端服務運營商昕奇雲端（7747）預計7月11日掛牌上櫃。台股示意圖／AI生成
上奇（6123）轉投資雲端服務運營商昕奇雲端（7747）預計7月11日掛牌上櫃。台股示意圖／AI生成

櫃買市場將添新兵，上奇（6123）轉投資雲端服務運營商昕奇雲端（7747）預計7月11日掛牌上櫃，競價拍賣及公開申購將啟動，每股發行價暫定為96元，以24日興櫃收盤價147.5元計算，若是抽中，有機會獲利51,500元，報酬率53.64%。

新股掛牌上市櫃前都要辦理公開申購，參加新股抽籤，有相當高的機會可以賺取價差，尤其是前景看好的公司， 更是吸引投資人參與抽籤；時序將進入第3季， 昕奇雲端將打頭陣掛牌上櫃。

昕奇雲端競價拍賣預計6月26~30日投標，競標張數2,584張，最低投標價格82.76元，開標日為7月2日；公開申購則自7月1~3日進行，承銷張數746張，每股發行價暫定為96元，7月7日抽籤，7月11日掛牌上櫃。

昕奇雲端客群包括遊戲、影音串流、線上學習平台、電子商務等新創與新經濟企業，合作多年的客戶有91APP*-KY（6741）、旅遊平台KKday、直播娛樂平台17LIVE 、訊連（5203）旗下玩美移動及數位工具平台凱鈿（7737）等。

昕奇雲端表示，已成功拓展香港、日本、新加坡、馬來西亞及印尼等市場，海外營收占比超過58%，以日本市場為例，僅1年多，營收已占雲端營收近15%；昕奇雲端強調，將持續推動亞洲新創生態圈發展，與更多創業者攜手合作。

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