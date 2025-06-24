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櫃買中心6月24日審議 通過東聯互動公司上櫃案

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

櫃買中心6月24日審議通過東聯互動（7738）上櫃案。

東聯互動主要從事外籍移工國外小額匯兌業務，董事長為吳侑勳，推薦證券商係永豐金證券、兆豐證券及中國信託綜合證券，申請時資本額2.48億元。

東聯互動公司2024年合併營業收入為4億3,418萬8千元，稅後淨利為2億3,362萬6千元，每股稅後盈餘為9.51元。2015年第1季合併營業收入為1億2,618萬8千元，稅後淨利為6,750萬6千元，每股稅後盈餘為2.72元。

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