安成生技啟動私募、大股東全認 合併杜康雙引擎發展新藥

安成生技（6610）23日召開董事會，考量近期國際情勢劇烈變動，資本市場投資趨向保守，決議撤銷2024年現金增資發行新股案，改為辦理私募普通股現金增資，由大股東新陳投資全額認購。

為持續推進旗下新藥的臨床研發及充實營運資金，安成生技董事會於2025年3月18日決議以每股發行價格10元，辦理現金增資發行新股4萬仟股，總募資金額4億元，原股東及員工股款繳納期間為今年年5月23日起至6月23日，特定人股款繳納期間自今年6月24日起至6月27日。

安成生技23日召開董事會，鑑於近期國際情勢劇烈變動，資本市場投資普遍趨向保守，經評估募集資金狀況，考量股東權益及公司整體利益，決議撤銷本次現金增資發行新股案。為確保本次現金增資案已繳款之原股東及員工權益，待本次申請撤銷現金增資發行新股案經主管機關核准後，該公司將依法加計利息返還該價款，並另行公告相關事宜。

為確保公司資金充裕，董事會同日決議執行2024年6月26日股東會通過且經主管機關核准之私募普通股現金增資案，以每股發行價格9 元，發行2萬仟股私募普通股，總募集金額為1.8億元。應募人新陳投資公司為安成生技法人董事暨10%以上持股股東，符合《證券交易法》所定的特定人資格。依據相關法令規定，私募普通股受到三年閉鎖期之限制，三年期滿需補辦公開發行後，股份才能自由買賣或轉讓。

董事長吳怡君表示：「安成生技股價處於相對低檔，董事會決議撤銷現金增資，改為發行私募普通股，係因應國際情勢變動與投資人趨向保守，在確保公司臨床研發與營運資金無虞的前提下，一方面保證增資成功，另一方面減少股本膨脹。新陳投資的大家長陳志明經由投入資金的實際行動，充分展現對於安成生技發展前景的信心與承諾。」

安成生技的核心資產-治療單純型表皮分解性水皰症（EBS）的AC-203軟膏，正進行全球第二/三期臨床試驗，涵蓋全球18個國家、超過30個臨床試驗中心，目標於2026年第1季完成期中分析，2026年底前完成美國或歐洲地區授權。根據國外市場研究，全球EBS藥物市場總值約為25億美元，預期每年成長率達到雙位數，EBS全球目前尚無經核准的治療用藥。安成生技的AC-203軟膏在美國、歐盟及台灣均具有孤兒藥認證，可望成為全球第一個獲准上市（first-in-class）的EBS治療藥物。

2025年是安成生技突破與轉型的關鍵期，該公司已經股東會決議吸收合併杜康藥業。杜康藥業的核心資產NORA520，為美國知名藥廠Sage Therapeutics首項獲得FDA核准治療產後憂鬱症（Postpartum Depression, PPD) 的靜脈輸注藥物Zulresso之有效成分brexanolone的口服前驅藥（prodrug），藥物機轉明確，NORA520藉由前驅藥提升藥物生體可用率，改良brexanolone的使用方式，同時潛在地提升安全性。

NORA520治療產後憂鬱症（PPD）新藥目前正在美國進行二期臨床試驗，目標2025年底完成臨床試驗，並規劃在六個月內展開NORA520治療重度憂鬱症（Major Depressive Disorder, MDD）的二期臨床試驗。除全力推進臨床試驗外，亦積極洽詢合作夥伴，目標是一年內完成主要市場的商業授權。

安成生技合併杜康藥業後研發管線將從罕見皮膚疾病延伸至中樞神經疾病領域，具有AC-203及NORA520雙引擎。此外，在創辦人陳志明的支持與帶領下，安成生技將繼續發掘、評估新的研發項目，朝向具有國際影響力、永續發展的新藥公司穩步前行。