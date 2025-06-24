昕奇雲端 7月轉上櫃

上奇轉投資雲端服務運營商昕奇雲端（7747）預計7月上旬由興櫃轉上櫃，昨（23）日舉行上櫃前業績發表會。昕奇雲端董事長許承強表示，將持續推動亞洲新創生態圈發展，希望與更多創業者攜手，開創更大的可能性。

昕奇雲端專注以雲計算為核心競爭力的客群，如遊戲、影音串流、線上學習平台、電子商務等新創與新經濟企業，合作多年的客戶包括91APP、旅遊平台KKday、直播娛樂平台17LIVE 、訊連旗下玩美移動及數位工具平台凱鈿等。

昕奇雲端目前已成功拓展香港、日本、新加坡、馬來西亞及印尼等市場，海外營收占比逾58%，其中日本市場僅進入一年多，營收已占雲端營收近15%。

許承強表示，在AI與雲端雙引擎的帶動下，昕奇雲端極度專注於對AI與雲端資源高度依賴的新創客群，不做「me too」，走出自己的一條路，從母公司上奇集團出發，不斷累積與建立在新創生態的人脈與資源，致力於建立F2SU （a friend to startups）價值體系。