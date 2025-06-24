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緯軟 2025年挑戰績增雙位數

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

緯創集團旗下資服廠緯軟（4953）擴大業務範圍，成立 「半導體新事業單位」，宣示由IT服務跨足至IC Layout領域。展望後市，緯軟定調今年營運以穩健為主軸，預估整體營收有望優於去年，再創新高，力拚營收雙位數增長。

緯軟強調以雙軸成長策略為核心，以AI加速價值提升，以半導體差異化全球布局。公司長期深耕半導體產業，憑藉對產業趨勢的敏銳掌握與對客戶需求的深度理解，已成為多家領導級晶圓代工與IC設計企業重要夥伴。

緯軟指出，已有具備實戰經驗的IC Layout團隊加入，強化緯軟設計服務即戰力，加速技術版圖拓展。

緯軟今年5月營收8.9億元，續創同期新高，惟受新台幣升值影響，營收月減4.7%，年增5.4%；第1季合併營收26.42億元，年增9%，創同期新高，稅後淨利1.1億元，每股純益1.51元；累計前五月合併營收為44.65億元，年增8.5%，持續創高。

緯軟董事長蕭清志先前表示，緯軟開闢第二成長曲線，鎖定三大領域，包含遊戲、機器人及大健康，目前遊戲業客戶已有約20家，機器人則有三家，雖然新事業目前占整體營收貢獻仍小，但毛利率較好，會積極拓展。

營收 半導體

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