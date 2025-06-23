米斯特 總店數衝逾百家

百貨股米斯特（2941）昨（23）日召開股東會，董事長林瑞豪表示，米斯特持續深耕OMO（Online Merge Offline）全通路策略，結合百萬會員數據、數位工具與實體通路優勢，提升銷售效率與營運效益，今年總店數可望突破百家。

米斯特股東會通過去年財報，全年營收8.23億元，年增10.65%；稅後純益4,989.9萬元，年減14.22%；EPS 3.31元，營收創歷史新高但獲利衰退，主因數十家新展店多集中於下半年，籌備支出成本影響短期獲利能力。股東會並通過每股發放3.2元現金股利，配息率96.7%。

米斯特近年積極強化系統化整合與應用，透過商品開發、市場調研與創新服務等方式，提升品牌反應速度，滿足年輕世代消費者對個性化、多樣化商品的高度期待。去年9月正式併入旗下的女性機能服飾品牌MOLLIFIX亦穩健發展。在多品牌策略推動下，米斯特新推出的韓貨選品店NONSPACE自開幕以來即展現亮眼成績，成為引領新一波成長的關鍵推力。