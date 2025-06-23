崇友在手訂單 上看百億

崇友（4506）董事長唐伯龍表示，儘管近期房市景氣波動，但商辦、社宅、都更危老改建等如火如荼發展，仍維持穩定案量，目前在手訂單達百億元，能見度達三年，預期今年營收、獲利可望再成長。

崇友昨（23）日召開股東會，由董事長唐伯龍主持，會中承認2024年財報，通過配發每股現金股利4.5元，並進行董事改選，新任董事為大幃利股份有限公司代表人：唐伯龍、長江物產（股）公司代表人：唐秋鈴、樺榮投資（股）公司、洪詩茜，三席獨立董事則由鄭明松、林姿儀、江耀宗擔任。

其中，江耀宗擁機械博士學位，具備系統工程、營運管理與財務規劃等跨領域專業，曾任高鐵、中碳、華航與高雄捷運等多家國營與民營企業董事及審計委員，對於大型組織在永續管理、風險控管、財務治理與資訊揭露等實務操作經驗豐富。

崇友2024年營收54.86億元，年增4.14%，稅後純益9.89億元，年增10.44%，每股純益5.58元，股東會通過配息4.5元，創新高，配發率達80.6％，唐伯龍表示，公司配發率已連八年逾七成，未來也將維持這個水準。

崇友總經理游本立表示，雖然今年房市推案量下滑，但公司為國內指標大型建商主要新梯供應商，仍有穩定推案量，因此接單穩定。