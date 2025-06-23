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崇友股東會／在手訂單達百億元創新高 今年營收、獲利有望持續成長

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
崇友23日召開股東會，董事長唐伯龍（圖右三）表示，對未來營運審慎樂觀。圖／崇友提供
崇友23日召開股東會，董事長唐伯龍（圖右三）表示，對未來營運審慎樂觀。圖／崇友提供

崇友（4506）23日召開股東會，由董事長唐伯龍主持，會中承認2024年財報，並通過配發每股現金股利4.5元，唐伯龍表示，儘管近期房市景氣波動，但商辦、社宅、都更危老改建等如火如荼發展，仍維持穩定案量，目前在手訂單達百億元，能見度可達3年，預期今年營收、獲利可望再成長。

今日股東會進行董事改選，新任董事為大幃利股份有限公司代表人：唐伯龍、長江物產(股)公司代表人：唐秋鈴、樺榮投資(股)公司、洪詩茜，三席獨立董事則由鄭明松、林姿儀、江耀宗擔任。

其中，江耀宗擁有機械博士學位，並具備系統工程、營運管理與財務規劃等跨領域專業，曾擔任台灣高鐵（2633）、中碳（1723）、華航（2610）與高雄捷運等多家國營與民營企業之董事及審計委員，對於大型組織在永續管理、風險控管、財務治理與資訊揭露等實務操作經驗豐富。

唐伯龍表示，江董事亦對製造產業的技術導向與營運效率深有研究，未來有助於在智慧製造、產品開發與服務流程優化方面提供具策略性建議，以期透過科技創新結合永續治理雙軌驅動，鞏固營運基礎、拓展品牌價值，朝向成為電梯產業中具代表性的永續典範企業邁進。

崇友2024年營收54.86億元，年增4.14％，稅後純益9.89億元，年增10.44％，每股稅後純益5.58元，股東會通過配息4.5元，創歷年新高，配發率達80.6％，唐伯龍表示，公司配發率已連續8年逾七成，未來股息配發率將維持此水準發放。

崇友總經理游本立表示，雖然今年房市推案量下滑，但公司為國內指標大型建商的主要新梯供應商，仍有穩定的推案量，因此接單穩定，加上大型商用不動產、社宅等案量大，都讓接單環境良好，目前在手訂單已達百億元，創歷年新高，今年新梯接單達成率已達七成，預期全年接單量可較去年成長。

此外，汰舊換新亦是另一大成長動能，目前旗下品牌需汰舊換新電梯台數達11,100台，可望維持雙位數成長動能，挹注整體營運規模貢獻持續放大，今年汰舊換新目標400台。

游本立表示，目前維保總台數達4.4萬台，新梯保固期屆滿後可有效轉換維修保養訂單之提升，預期每年有約1,600台新梯進入維保市場，維修保養業務每年可穩定有3％以上的成長。

董事長 股東會

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