米斯特股東會／今年總店數將突破百家 韓貨選品店續展店
米斯特（2941）23日召開股東會，董事長林瑞豪表示，米斯特持續深耕OMO（Online Merge Offline）全通路策略，結合百萬會員數據、數位工具與實體通路優勢，提升銷售效率與營運效益，今年總店數可望突破100家。
米斯特股東會通過去年財報，全年營收8.23億，年增10.65%；稅後淨利4,989.9萬元，年減14.22%；EPS 3.31元，營收創歷史新高但獲利衰退，主因數十家新展店多集中於下半年，籌備支出成本影響短期獲利能力。股東會並通過每股發放3.2元現金股利，配息率逾96.7%。
米斯特近年積極強化系統化整合與應用，透過商品開發、市場調研與創新服務等方式，提升品牌反應速度，滿足年輕世代消費者對個性化、多樣化商品的高度期待。去年9月正式併入旗下的女性機能服飾品牌MOLLIFIX亦穩健發展，進一步強化女性市場的長期布局。
在多品牌策略推動下，米斯特新推出的韓貨選品店NONSPACE自開幕以來即展現亮眼成績，成為引領新一波成長的關鍵推力。該品牌以「韓國原創設計」、「社群話題性」與「限定商品」為核心，成功吸引年輕消費者關注。
林瑞豪表示，米斯特看到年輕消費者對韓系風格的接受度超出預期，加上品牌在韓國當地具有話題性與社群擴散力，未來將加速導入更多原創設計與限定商品，強化選品店的差異化定位。而第二與第三家NONSPACE門市也分別將於本月與第3季開出，強化全台布局。
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