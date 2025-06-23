不畏前路冷門！上奇許承強創業34年 勇於直面瓶頸、子公司昕奇雲端上櫃闖關成功

上奇（6123）轉投資的雲端服務運營大廠昕奇雲端（7747）23日舉行上櫃前業績發表會，上奇暨昕奇雲端董事長許承強也親自出馬主持。回顧自己從1991年創業以來經歷的點點滴滴，許承強坦言，這是一段充滿挑戰的旅程，創業初期市場環境正值「硬體為王、軟體難以發展」的時代。而自己卻毅然決然的選擇聚焦於「專業軟體」的開發，包括繪圖和影音動畫等領域，並成功地建立了專業的商業模式。雖然這條路相對冷門，但他坦言，正因為缺乏競爭，也才讓上奇在短時間內成為行業的領導者。

談及創業初期的挑戰與突破，許承強表示，自從創立上奇集團以來，團隊已走過34個年頭，不僅見證雲端運算時代的崛起，挺過新冠疫情的衝擊，也成功搭上這波席捲全球的雲端服務大浪，而團隊長期專注於以「雲計算」為其核心競爭力的客群，包括：遊戲、影音串流、線上學習平台、電子商務等新創與新經濟企業。然而隨著市場變化，上奇也面臨了成長瓶頸和轉型挑戰。許承強強調，創業從來不是一條平坦的道路，而是充滿了挑戰與學習的過程。

許承強直言，企業必須勇於探索新市場，從台灣拓展至香港、中國大陸及東南亞，並在智慧手機及訂閱經濟興起的浪潮中，成功進入韓國和印度市場，累積豐富國際經驗。面對近年爆發的「AI人工智慧」題材，團隊也在董事長許承強的帶領之下，成功打造了「AI」及「雲端」成長雙引擎，並在其帶動之下，將持續以「雲端運營商」的定位，繼續深耕「對AI與雲端資源高度依賴」的新創客群。

隨著子公司昕奇雲端即將於7月上旬轉至上櫃市場掛牌，許承強也藉機向當年支持上奇上櫃的前輩與好友，包括宏碁（2353）共同創辦人邰中和、台灣證券交易所總經理李愛玲，以及安永會計師事務所的王金來會計師等各位夥伴的大力支持表達最誠摯的謝意，他表示，這段歷程是他創業生涯中永遠珍惜的回憶。許承強指出，創業者往往孤軍奮戰，因此需要的不僅是知識與資源，更是有一群無私陪伴的夥伴。他於2013年開始思考如何將自己的創業經驗與亞洲市場的優勢結合，促進創投與加速器的聯結，形成全方位的支持體系。