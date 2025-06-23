無菜單料理集團豊漁6月26日登興櫃 今年預計再開10~15店

無菜單料理餐飲集團豊漁（7847），預計於6月26日登錄興櫃，董事長朱𩃀理表示，除了餐飲品牌之外，更成立全資子公司豊漁貿易，掌握食材源頭並拓展貿易業務，布局集團成長雙引擎，今年預計再新增10至15家門店。

豊漁集團自2015年推出「初魚料亭」起，秉持「資源效益最大化」的經營理念，採取垂直整合供應鏈的品牌開發策略，以母品牌食材為核心，延伸出子品牌，進一步擴大採購規模與價格優勢，創造品牌綜效，僅短短十年內即開創七大指標餐飲品牌，更成立全資子公司豊漁貿易，掌握食材源頭並拓展貿易業務，布局集團成長雙引擎，2024年度營收突破十億元，年增63.35%，創歷史新高。

豊漁旗下品牌包含知名日料「初魚 鮨」、「初魚 鉄板料亭」、享譽臺北米其林一星的「盈科 EIKA」與無國界鐵板燒「li teppanyaki」等頂級饗宴，深耕高端市場。此外，集團亦積極拓展民生餐飲版圖，推出超值和牛鐵板燒「季樂」、產地直送海鮮丼與生魚片專門店「長浜魚屋」、正統壽喜燒與水炊鍋「牛喜」等多元品牌，實現從高端到民生的全方位布局，並優選百貨商場及與一線精華都會區展店，策略性布局高人流、高潛力地段。

秉持職人精神，豊漁對食材品質極為講究，食材進貨與配送均由總部統一控管，自源頭嚴格把關，由日本直輸和牛與新鮮漁產，與當地供應商建立深厚、緊密之合作關係，並透過引進日本珍稀食材與特色清酒，打造差異化餐飲體驗，未來亦規劃布局「精肉鋪」、「清酒舖」等新品牌，進軍高端肉品與酒類零售市場，進一步擴大集團採購成本優勢並帶動集團貿易業務持續壯大，推升長期獲利空間。