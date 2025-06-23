打造成長雙引擎 豊漁6月26日登錄興櫃

以無菜單料理起家的餐飲集團豊漁，將於6月26日登錄興櫃，董事長朱𩃀理表示，除了餐飲品牌之外，成立豊漁貿易，掌握食材源頭並拓展貿易業務，將會是未來成長的另一大引擎，而今年也將新開10~15家餐廳，並布局海外計畫。

朱𩃀理表示，自2015年推出「初魚料亭」起，就秉持「資源效益最大化」的經營理念，採取垂直整合供應鏈的品牌開發策略，以母品牌食材為核心，延伸出子品牌，進一步擴大採購規模與價格優勢，創造品牌綜效，僅短短十年內即開創七大指標餐飲品牌，2024年度營收突破10億元，創歷史新高。

朱𩃀理表示，目前豊漁旗下品牌包含知名日料「初魚 鮨」、「鉄板鉄板料亭板料亭」、「盈科EIKA」與無國界鐵板燒「li teppanyaki」等頂級饗宴，深耕高端市場。

此外，朱𩃀理也說，集團積極拓展民生餐飲版圖，推出超值和牛鐵板燒「季樂」、產地直送海鮮丼與生魚片專門店「長浜魚屋」、正統壽喜燒與水炊鍋「牛喜」等多元品牌，實現從高端到民生的全方位布局，並優選百貨商場及與一線精華都會區展店，策略性佈局高人流、高潛力地段。

展望未來，朱𩃀理指出，豊漁將持續整合集團資源開創新品牌，並積極拓展現有品牌規模，同步擴大貿易業務與零售通路布局，提升營運綜效，也放眼國際市場，將以貿易業務先行，掌握當地市場需求與消費結構後，再將品牌落地，有望為集團注入多方營運動能，營運蓄勢待發。