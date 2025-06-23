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啖全球 AI 雲商機！上奇「小金雞」昕奇雲端7月上旬轉上櫃

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
昕奇雲端經營團隊。記者吳康瑋／攝影
昕奇雲端經營團隊。記者吳康瑋／攝影

上奇（6123）轉投資的雲端服務運營大廠昕奇雲端（7747）23日舉行上櫃前業績發表會。該公司跳脫傳統雲代理商思維，專注對新創客群的價值賦能，成功開創雲端服務的獲利新典範，也被視為市場上「最懂新創」的雲端服務商，而團隊預計將在7月上旬正式自興櫃轉上櫃。上奇暨昕奇雲端董事長許承強指出，團隊從母公司上奇集團開始，便不斷累積與建立在新創生態的人脈與資源，並致力F2SU （a friend to startups）價值體系的建立。

許承強透露，昕奇雲端將客戶的成功視為其首要目標和核心價值，透過F2SU積極連結新創所需的各種資源，包括協助新創與創投對接、促進跨國聯盟與商業合作機會、提供企業導師、資金、人才、商機及海外拓展支援等。這種「賦能客戶成功」的「賣成果」思維，建立了高度的客戶黏著度與忠誠度。許承強說明，未來F2SU將藉由拓展新區域，擴大在新創生態中的影響力，與各地新創公司、創投夥伴、新創媒體夥伴建立密切關係，從跨境連結產生更大規模的網絡效應，讓F2SU更具價值。

據悉，昕奇雲端長期專注於以雲計算為其核心競爭力的客群，如遊戲、影音串流、線上學習平台、電子商務等新創與新經濟企業。在AI與雲端雙引擎的帶動下，昕奇雲端以「雲端運營商」定位，極度專注於對AI與雲端資源高度依賴的新創客群，不做me too，走出自己的一條路。藉由自主開發的FinOps多雲管理平台ARMIN，提供客戶即時雲端成本分析、優化建議與營運彈性。同時，昕奇雲端更深入新創生態圈，扮演著新創客戶在不同發展階段「陪跑者」的角色。

有別於傳統雲端代理商著重價格競爭，昕奇雲端以「價值銷售」為核心策略，強調為新創客戶創造價值，建立長期依存關係以提升CLV（客戶終身價值），並強化NRR（淨收入留存率）。此外，昕奇雲端輕資產營運模式具備全球快速擴張優勢，使公司能迅速進軍海外市場，擴大營運槓桿效益。目前已成功拓展香港、日本、新加坡、馬來西亞及印尼等市場，盈端服務海外營收占比逾58%。值得注意的是，日本市場僅進入一年多，營收已占雲端營收近15%，充分展現其商業模式的可複製性及市場擴張實力。

法人表示，昕奇雲端擁有堅強的標竿客戶陣容，包括電商服務平台龍頭91APP（6741）、旅遊平台KKday、直播娛樂平台17LIVE （LVR）、Beauty Tech的玩美移動Perfect（PERF）以及數位工具平台凱鈿（7737）等知名新創；這些客戶與昕奇雲端合作多年，充分體現該公司在新創市場的精準定位與長期價值，後續營運動能值得關注。

昕奇雲端經營團隊。記者吳康瑋／攝影
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