IDM客戶需求增溫 合晶營運可望逐季升溫

矽晶圓大廠合晶（6182）總經理張憲元今日在主持股東會後受訪時表示，儘管地緣政治動盪不斷，但合晶近期營運受惠整合元件大廠（IDM）大廠需求回溫，除了第4季因關稅和匯率兩個不可控因素，造成能見度不明確外，目前訂單動能呈現逐季升溫，預料今年營運將可優於去年表現。

張憲元強調，雖然本季仍籠罩關稅和匯率的變數衝擊，但整體而言，合晶因直接出口美國比重不高，並且可透過區域布局調整，受關稅的衝擊 相對小，至於匯率衝擊雖然無法避免，但因公司近期提高資本支出，在彰化二林及鄭州二期同步擴建12吋產能，公司營收收進美元，同時也用美元支付設備款，公司透過自然避免方式減輕新台幣升值造成的影響。

張憲元強調，彰化二林廠和鄭州二期是合晶因應地緣政治所做的重要布局，彰化二林廠主要供應非中國地區，尤其以歐美和台灣客戶為主；鄭 州二期則直接就近供應中國大陸市場。目前彰化二林廠進度雖然因全球經濟需求轉弱而比預期延後，但也將於今年第4季完工，並積極送樣給客戶驗證，計畫明年第1季量產。鄭州二期也同樣在今年底完工，明年第1季試產，明年第2季量產，不僅為明年營運添動能，也將迎接下一波全球半導體景氣復甦。

合晶目前的產能，8吋合計58萬片月產能，台灣33萬片、大陸25萬片。12吋部分，台灣的龍潭廠月產3萬片，年底到4萬片，且正規避騰出多餘空間增建無塵室空間，將月產能拉升至6萬片。至於彰化二林廠和鄭州廠設計月產能均為20萬片，但初期均先建置月產4萬片，伺市場變化逐季拉升。