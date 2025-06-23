金居股東會／董座宋恭源將卸任交棒總座李思賢 看未來只會更好
PCB上游銅箔材料商金居（8358）213日召開股東會，開場董座宋恭源率先預告後續董事會將改選卸任並將按照程序，順利的話預計交棒總座李思賢。他並提到11年以來和李思賢相處的經過以及個人兩大承諾，不賤賣金居股票以及金居小而美穩定獲利的策略，金居是唯二賺錢的銅箔廠商，另一家是日本廠商。
宋恭源也說，大陸競爭者在補貼政策下惡性競爭，不曉得還會幾年，因為大陸銅箔廠肯定會走上很大倒閉潮，但不知道後續如何，「就像昨天看電視說比亞迪BYD電動車很厲害，但我看到報導認為他可能會是大陸房地產恆大之後的第二家出現危機，因為現金缺口與庫存等策略」。
宋恭源也說，金居針對AI最先進銅箔發展推進，李思賢不分白天晚上都在工作，甚至半夜跑到工廠看，早上也4-5點親自去工廠看化學變化與參數，後續廠區並計畫運用數據導入AI加速新品開發更上一層樓。利用此機會和各位股東報告，金居未來只會比現在更好，謝謝各位股東董事11年來支持與致意。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言