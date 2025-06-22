創櫃交流會 台中回響大

櫃買中心（Taipei Exchange）於6月20日攜手安永聯合會計師事務所（EY）及國立中興大學磐石產學研究中心在台中舉辦第九場「創櫃交流會」，持續推動潛力新創企業邁入資本市場。此次活動延續過往於台北、新竹、台南、高雄等地舉辦經驗，再度聚焦中部地區，深入解析創櫃板制度與輔導資源，激發在地創新動能。

中興大學磐石產學研究中心自2009年成立以來，整合校友、磐石會與EMBA資源，提供企業輔導、創業支持及人才培育。自2019年起與櫃買中心展開密切合作，已推薦11家新創企業申請創櫃板輔導，成果豐碩，其中六家成功登板，二家更進一步轉為公開發行公司，展現強大輔導能量。

交流會現場氣氛熱絡，來自台中的企業負責人與團隊踴躍參與，對創櫃板制度與申請實務展現高度興趣。櫃買中心期盼透過「創櫃交流會」系列活動，吸引更多優質企業投入。