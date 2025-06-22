溫室氣體盤查課程 開講

為協助發行公司執行溫室氣體盤查，以順利接軌IFRS永續揭露準則，今年櫃買中心（Taipei Exchange）再度偕同臺灣證券交易所、臺灣期貨交易所及臺灣集中保管結算所於台北、新竹、台中及高雄等地舉辦六場「溫室氣體盤查實作工作坊」。

除增加辦理場次外，也規劃設計「通用性」及「產業別」二種類型課程，企業可自行選擇適合的課程擇一場次參與。

櫃買中心指出，2025年度溫室氣體盤查實作工作坊首場次將自6月24日開跑，課程內容包含國內外溫室氣體發展趨勢、溫室氣體盤查標準及範疇三量化流程等，並就溫室氣體盤查範疇三進行實際演練及計算。

其中「通用性」課程是以對溫室氣體盤查尚處規劃或導入階段之公司為對象，協助該等企業瞭解盤查重點及範疇三概念；「產業別」課程則以上市櫃公司半導體業、電子業及服務業等三大產業為主軸，說明產業標竿案例、特定產業範疇三量化流程與排放特性等，將透過台灣產業服務基金會及臺北科技大學專業講師手把手教學，將複雜的盤查過程進行拆解說明，引導學員鑑別碳排放來源、蒐集數據及進行計算，協助企業低碳管理及ESG轉型。

櫃買中心表示，本次工作坊課程後續將錄製剪輯成影音檔，並上傳至「接軌IFRS永續揭露準則專區」及「上櫃公司入口網」供所有的上市櫃公司觀看，藉以提升企業永續競爭力，並帶動整體產業邁向淨零的腳步。

作為企業永續轉型之陪跑者，未來將持續瞭解公司的需求，以多元之方式協助發行公司掌握好ESG趨勢，一同在永續發展的路上共好共榮。

本次工作坊場次及課程資訊，請詳活動報名網頁(https://www.tpex.org.tw/event/web/supervise_114/index.html)。