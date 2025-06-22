寬宏搶暑假演唱會商機

暑假娛樂活動旺季來臨，演唱會商機大爆發，文創業者寬宏藝術（6596）領軍，手握多筆大型展演活動，第3季將進入認列高峰，全年營運看俏。

寬宏今年最受矚目的兩檔活動，一是江蕙演唱會，將於7月11日至26日於高雄巨蛋開唱八場，8月8日至9月1日於台北小巨蛋接續演出12場，且日前更宣布再加開三場演出，二是首度來台《悲慘世界》音樂會，將於6、7月在台北、高雄演出。

寬宏藝術表示，今年重點展演落在第3季，多檔節目帶旺國內暑期藝文展演市場，可望大幅挹注營運成長動，全年預計規劃40~50個展演節目，今年營運有望持續成長。

值得一提的是，除了演唱會外，寬宏藝術今年展覽有所突破，搭上AI潮流，規劃全新的互動AI展覽，展出後頗受市場好評，寬宏指出，由於AI展覽趣味性強，且娛樂活動暢旺，超乎市場預期地好，毛利表現也相當不錯，預期後續也會推出AI相關展覽。

展望今年，寬宏指出，國內就業市場穩健，薪資持續成長，挹注家庭可支配所得，加上跨境旅遊熱潮持續，可望維繫消費成長動能，今年有望維持高成長趨勢，下半年仍有更多展演活動等待公布與售票，今年會持續規劃藝文活動，爭取與安排海內外優質節目，為台灣觀眾帶來更多元與優質的表演活動。