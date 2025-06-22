電子產品驗證服務業者宜特（3289）截至2024年已連續五年營收創新高，今年前五月業績持續增長，法人預期，該公司本季營收應可持穩，伴隨AI相關新案件助攻，下半年營運可望優於上半年。

宜特前五月合併營收為19.02億元，年增8.3％，首季每股純益為1.7元。該公司去年10月推出AI高速訊號解決方案後，吸引來自AI伺服器、AI PC代工及品牌廠的關注。

宜特表示，隨著AI模型訓練、資料中心擴張與高效能運算（HPC）應用演進，企業對於高速傳輸驗證的需求日益殷切，也讓其高速訊號測試服務成為關鍵推手。

因應最新PCIe 6.0市場需求，宜特於今年首季完成OCP NIC 3.0 PCIe Gen6測試治具開發，第2季進入量產。

宜特指出，前述治具可真實呈現待測物的訊號表現，相關測試解決方案可協助客戶搶占新世代資料傳輸市場先機。

宜特提到，目前已經有客戶提出了OCP NIC 3.0 PCIe Gen6的測試需求，該公司提前掌握市場規格，率先開發非標準OCP 3.0接口，提供完整的PCIe 6.0驗證解決方案，協助客戶快速確認產品是否符合設計預期，也與客戶共同評估是否需額外配置重定時器（Re-Timer），或提升PCB材料等級。

另外，宜特今年5月啟用了全球智慧可靠度驗證中心，以因應AI與電動車等高科技產品前期驗證的需求，透過「智慧監控獨立通道」、「即時反應」與「全球連線」三大功能，希望能幫助客戶在可靠度測試過程中，即時掌握進度並提早發現異常。