威聯通下半年業績升溫

網路存儲裝置（NAS）大廠威聯通（7805）下半年進入傳統旺季，伴隨新產品上市效益，可望帶動營收迎來新一波成長動能。法人指出，過往威聯通下半年營運均可優於上半年，預期今年也將維持相同態勢。

威聯通是工業電腦廠威強電旗下小金雞，先前在興櫃參考價曾衝上千元，並一度成為興櫃股王，上周五（20日）興櫃參考價收695元、漲4.88元，為興櫃第三高價股。

今年4月，受到美國川普政府拋出關稅議題，造成市況波動，威聯通也持續觀望市場變化，並調整出貨節奏，5月受到需求端換機熱潮推升下，營運順勢反映消費者熱度，下半年新產品上市效益帶動下，屆時營收成長可望再掀一波成長動能。威聯通5月營收5.2億元，月減8.5%，年增11.8%；前五月營收27.05億元，年增9.08%。

展望後市，威聯通指出，看好企業運作十分倚賴關鍵數位資料與服務，對IT架構服務穩定性的重視持續提升，尤其AI浪潮下帶來快速成長的儲存及運算需求，資安規格也要同步升級，該公司持續推出新品衝刺企業用戶市場及人工智慧與邊緣AI市場，積極應戰2030年全球NAS市場千億美元規模商機。

匯率影響方面，威聯通目前營收來源地區歐洲占比超過一半，比重最高，且收款以歐元比重較高，近期歐元相對新台幣匯率穩定，因此，威聯通帳上美元資產雖受美元對新台幣匯率波動影響，惟在比重有限且有自然避險下，對整體毛利率及損益影響有限。