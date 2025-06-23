南俊滑軌產品 放大出貨輝達

南俊國際（6584）受惠於輝達GB200與GB300等滑軌將陸續出貨，下半年營收可望放大，今年伺服器產品營收比重將達55%到60%，帶動毛利率進一步成長並站穩三成大關之上。

南俊5月營收1.92億元，月減6.59%，年增19.62%；前五月營收8.97億元，年增21.74%，該公司5月營收較4月衰退，主要受匯率波動影響，6月伺服器產品展望佳，非伺服器產品因對等關稅，部分客戶暫緩下單，法人預估，南俊本季營收可望優於上季，但恐難逃匯損壓力。

南俊已開始出貨公版GB200伺服器滑軌，預計第3季開始出貨雲端服務供應商（CSP）版本GB200滑軌，至於GB300伺服器滑軌已經取得輝達量產準備（MP Ready）資格，預估今年伺服器占比將達55%至60%。

展望下半年，隨著GB200大量出貨，ASIC伺服器滑軌等新產品也加入量產，南俊營收規模將持續放大，並帶動毛利率增長，對獲利形成正向循環。

產能方面，南俊今年預計增加三條GB200與GB300相關產線，再將一條既有的產線改造成GB系列產線，以因應雲端服務供應商的訂單。