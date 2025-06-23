新應材、三聯 展望向上

晶圓廠先進製程即將放量生產，帶動特用化學廠新應材（4749）、電子材料商三聯，及產線自動化監控系統廠竹陞科技營運喊衝。

新應材首季繳出營收、毛利率及稅後純益均創單季新高的成績單，董事長詹文雄表示，由於半導體特用化學品出貨續旺，本季營收季增率可逾一成，再創新高。

因應客戶訂單強勁，新應材上調去年底上櫃前業績發表會時的目標，原預期今年半導體產業產品業績年增率為25%至30％，最新上修為年增35%；顯示器產業產品由年減二成則調整為年減15%至20%。

三聯為計量科技服務廠，其電子材料事業供應2奈米與3奈米先進製程所需研磨液，及先進CoWos封裝的特用化學品材料等多項產品。

隨著半導體廠對耗材需求大幅成長，三聯營運同步走揚。前五月合併營收達21.51億元，為同期新高，年增24.1%。

半導體智能化系統整合廠竹陞科技前五月營收2.63億元，為同期最佳，年增88.2%。竹陞科技在手訂單交期已排至2030年，看旺未來數年營運。