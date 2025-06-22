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高球代工業者大田、鉅明 加速布局越南

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

高球代工業者大田（8924）、鉅明 （8928）正加快腳步布局越南生產基地；大田方面，力拚今年7月量產、8月開始出貨；鉅明方面，新廠分兩期打造，第一期廠房預計第3季開始試營運。

大田指出，由於美國總統川普祭出對等關稅，該公司美國主力客戶迫切希望大田能到越南設廠，而且希望愈快愈好。對此，該公司除將多年前購買6萬多平方公尺的越南土地自建投資，興建二棟樓地板面積各有2萬多平方公尺的A廠外。並租用同工業區內一座B廠現有廠房營運。

其中，B廠今年6月底可望完成設備安裝，預定7月量產，8月開始出貨，規劃每月產能為10萬支。

A廠方面，工程進度順利，原本需要一年完成工程，可縮短到八到十個月，預定8月可望完成主體設備，力拚今年底量產，未來月產能規劃為30萬支。

大田指出，對於大田越南新廠，美系客戶已前往現場了解，日系客戶也正安排參訪，相信在越南新廠量產後，在最精密設備、自動化生產及客戶支持下，未來營運可期。

鉅明表示，赴越南投資也是因應品牌客戶需求，去年已在越南同奈省的工業區購進一塊面積達1,800坪的土地，斥資數千萬元分兩期建廠；第一期廠房預計今年第3季開始試營運，生產高球桿頭零配件，未來將視狀況進一步啟動二期投資。

越南

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