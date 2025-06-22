高球代工四雄營運先蹲後跳 Q4旺季將重返業績高峰

高爾夫球具代工四雄復盛應用（6670）、明安（8938）、大田（8924）、鉅明 （8928）跨入第3季將是傳統淡季，惟業界一致指出，各廠第4季陸續進入新款產品出貨旺季，代工四雄將重返營運高峰，業績先蹲後跳可期。

高球具代工龍頭復盛應用指出，全球高爾夫運動因疫情期間吸引大批年輕及女性等新族群進場打球，使疫情後整體市場規模較疫情前大幅增加三成以上。歷經兩年產業波動後，2024年品牌及通路庫存調整終告一段落，客戶下單趨於正常，加上越南生產基地成本及地緣優勢逐步發酵，相關業務穩定成長。

圖／經濟日報提供

今年在市場需求維持高檔及新客戶訂單助益下，高爾夫本業成長趨勢不變；雖然自6月開始步入傳統淡季，預期6、7和8月為今年營運谷底，但按品牌商規劃新款式產品鋪貨時程，預計9月起可逐步重返旺季水準。

明安表示，依據R&A與美國National Golf Foundation報告，2023年高爾夫下場人次較疫情前2019年成長20%。2024年前九個月又比2023年同期成長約1.7%，整體高爾夫參與人口穩定維持在一定高峰，未隨疫情期間大幅成長後而有衰退。顯示高爾夫產業在美國正值方興未艾熱潮，有利業界營運發展。

該公司第2季業績逐月微幅下滑，隨品牌商庫存水位上升，第3季將回到疫情前周期性淡季模式；其中7、8月是最淡時候；9月出貨量可開始逐步上攻，第4季重返高峰。

鉅明指出，與其他同業類似，雖第2季步入出貨淡季，但依品牌客戶規劃，今年9月起投產新品，可望自第4季重返營運旺季，整體表現有望比去年更上層樓。