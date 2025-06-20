興櫃一周回顧／超秦勁揚逾72% 稱冠

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

觀察近一周興櫃表現，在祥圃、超秦、漢康-KY新掛牌下，興櫃家數來到351家。據CMoney統計，本周下跌家數多於上漲家數，平均本周漲0.2%，表現最強興櫃股由農業科技股超秦（8345）奪下，周漲達72.2%。

本周漲幅超過一成檔數有20檔，其中前十強在14.8%至72.2%，以產業分布觀察，電子股三檔最多，其次為農業科技、其他產業兩檔，至於生技醫療、觀光餐旅、綠能環保則各一。

本周最會漲的前兩強農業科技股都上演蜜月行情，雙雙於6月18日掛牌，超秦掛牌以來大漲72.2%，為北台灣最大家禽電宰場，建立從畜養、加工到銷售完整供應鏈；祥圃掛牌以來漲幅達34.6%，整合豬肉垂直農食鏈，從動物營養品、毛豬飼養及豬肉分切加工，提供販售及食農推廣服務。

周漲幅前十強依序還有新劑型新藥開發商巨生醫30.6%、半導體股倍利科30.1%、無人飛行載具生產製造商碳基29.6%、飯店股桃禧28.3%、半導體股益芯科27.7%、華旭矽材20.6%、遊戲股野獸國15.7%、綠能股旭東環保14.8%。

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