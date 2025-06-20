傑霖科技 最快第4季上櫃

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

影像處理IC廠傑霖科技（8102）近日向櫃買中心遞件申請上櫃，市場預期最快第4季掛牌。

傑霖今年受惠於推出新產品動能，法人估計全年營收與獲利表現均有機會創新高。

傑霖成立於1992年，去年業績創新高，達5.67億元，年增率達五成，今年累計前五月合併營收為1.84億元，年減14.7％，首季每股純益為1.05元。

傑霖的產品線分為兩大類，一類是影像處理IC，目前主要應用於生態追蹤、數位相機攝影、運動攝影、紅外線夜視等領域。另在今年推出兩項高毛利新產品，分別是AI影像處理系統單晶片JL6580，以及高階影像處理系統單晶片JL2580。

傑霖表示，JL6580推出後，可開始著墨居家安防市場領域，已陸續送樣給客戶並開始出貨，明年有望放量。JL2580晶片可以擴大產品線在既有客戶端的產品涵蓋範圍，從中低階應用市場進一步擴展到高階市場。新晶片搭配自主研發的AI平行處理器平台，可提供全方位邊緣AI解決方案。

傑霖的IC於利基型生態追蹤應用方面，全球市占率約在五成左右，透過中國大陸供應鏈，供應歐美終端品牌客戶。今年以來此部分的拉貨力道難免受到美國關稅政策的不確定性影響。

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